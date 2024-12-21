وعد السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، جمهور الفنان محمد حماقي بألبوم قوي، مشيرا إلى عودتهما إلى التعاون بعد غياب دام 3 سنوات.

وقال خلال استضافته في برنامج «حبر سري» المذاع عبر «القاهرة والناس»: «أبشر الجمهور بألبوم جامد جدًا لحماقي، من خلال أعمالي واستماعي لأعمال غيري في الألبوم القادم؛ فحماقي راجع بقوة».

وأوضح أن غيابه النسبي كان بسبب كثرة سفره واهتمامه بأسرته، مشيرا إلى أن مشكلته تكمن في إصراره على طرح ألبوم بدلا من الأغاني السنجل التي باتت الظاهرة الغالبة عند جميع المطربين.

ورد على التساؤل حول عدم تحقيق بعض أغاني ألبوم حماقي الأخير للنجاح المعتاد، قائلا:« لا أرى ذلك، حماقي ناجح، وأغانيه الأخيرة ليمون نعناع وأدرينالين كانت ناجحة، وقدم أغاني العام الماضي كانت ناجحة جدًا».

وشدد أن مسألة غياب النجوم لفترات ليست حكرًا على حماقي؛ بل ظاهرة عامة على جميع الفنانين؛ نتيجة تراجع سرعة الموسيقى مقارنة بالفترات السابقة.