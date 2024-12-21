الرئيس السيسي: كبرى الدول طلبت حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كبرى الدول طلبت حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، أجرى خلالها حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالحضارة المصرية، موضحًا أن المتحف الكبير سيكون علامة في تاريخ المتاحف ليس فقط على مستوى مصر.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف لحضارة واحدة، وهي الحضارة الفرعونية، مشيرًا إلى أن هناك قاعة كاملة على مسطح المتحف بالكامل لعرض مجموعة توت عنخ آمون وهي تعرض بالكامل للمرة الأولى.

ولفت إلى أنه تم فتح المتحف جزئيًّا منذ شهرين، فيما يتبقى شهر إضافي لاختبار الأنظمة وإجراء افتتاح رسمي يليق به، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة في المناطق المحيطة بالمتحف وإنشاء شبكة طرق ليس فقط لأجل المتحف لكن من أجل مصر بالكامل.

وأوضح أن منطقة المتحف كانت قبل تسع سنوات من الصعب الوصول إليها، لكن الوضع اختلف في الفترة الحالية.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية محمود توفيق وعدد من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية.

واطلع على بيانات ودرجات المتقدمين في مختلف مراحل الاختبارات وصولاً إلى كشف الهيئة، مؤكدًا على أهمية الشفافية في عمليات التقييم.

وجه الرئيس بمواصلة تطبيق المعايير الموضوعية لاختيار أفضل العناصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية إعداد أجيال جديدة تتمتع بالتميز في هذا المجال.

وأجرى الرئيس حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة المدنية في حماية الوطن، مشددًا على ضرورة التكاتف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية وضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

كما أثنى الرئيس على حماس المتقدمين الجدد للانضمام إلى جهاز الشرطة لخدمة الوطن، مشيرًا إلى تقديره العميق لدور الشرطة في حماية البلاد، ومشيدًا بتضحيات رجال الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، والتي تعكس قوة وإخلاص المواطن المصري في التصدي للتحديات.