مستشار الرئيس للصحة: الانتشار الحالي للفيروسات التنفسية طبيعية حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل أنواع الفيروسات التنفسية، تحدث فيها تحورات دورية باستمرار بما في ذلك فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الفترة الحالية هي موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وأوضح أن كل ما سُجِّل حتى الآن سواء على مستوى الرصد القومي لأنواع الفيروسات ومتحوراتها أو التي تظهر إكلينيكيا هي إصابات خليط من هذه الفيروسات.

وأشار إلى أنَّه حتى هذه اللحظة، لم يُرصَد أي نوع من هذه الفيروسات يؤدي إلى ظاهرة خطيرة أو ظاهرة وبائية.

ولفت إلى أن أيًّا من هذه الفيروسات قد يصيب بعض الأشخاص بصورة بسيطة، أو يكون بصورة متوسطة الشدة، ولدى بعض الناس وتحديدًا كبار السن أو أصحاب الأمراض المناعية أو يحصلون على مركبات كورتيزون قد يكون المرض شديدًا لهم.

ونوه بأن الإصابة بأي فيروس من هذه الفيروسات قد تتراوح بين حالة بسيطة من الرشح والسعال وآلام الحلق وارتفاع في درجات حرارة، او قد يصل الفيروس إلى الجهاز التنفسي وتحديدًا القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين.

ولفت إلى أن الموقف الحالي يعبر عن وجود طبيعي للفيروسات في مثل هذا التوقيت من كل عام.