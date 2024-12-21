جمال سليمان: والدي كان مهتما بالسياسة وسماني تيمنا بجمال عبدالناصر

قال الفنان السوري جمال سليمان، خلال ندوته التي تستضيفها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، إن والده لم يكن صاحب شهادات علمية، ولكنه كان مهتما بالشأن السياسي، مما جعله ينشأ في بيت مهتم بالسياسة في المقام الأول، مشيرا إلى أنه ولد في وقت الوحدة بين مصر وسوريا، وسماه والده جمال تيمنا بجمال عبدالناصر.

وأعرب الفنان السوري جمال سليمان عن سعادته باستقباله وتكريمه بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن النقابة لها بصمة قيمة ومهمة وواضحة في تاريخ مصر الحديث، وذلك خلال ندوته التي تستضيفها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، حيث تدور الندوة حول الفن والعروبة وسوريا.

وكان حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية، قد صرح بأنه سيتم تكريم الفنان جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

وأعرب الزناتي عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: "الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة".