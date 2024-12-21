روسيا: زيلينسكي يبذل قصارى جهده لتعطيل أي مبادرات سلام

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، السبت، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يبذل قصارى جهده لعرقلة أي مبادرات سلام واستفزاز روسيا للتصعيد.

وصرح خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «بعد تعرضه لإخفاقات كارثية في ساحة المعركة، يبذل الرئيس الأوكراني الذي انتهت صلاحيته كل ما في وسعه لعرقلة أي مبادرات سلام واستفزاز روسيا لتصعيد جذري للصراع»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف نيبينزيا: «كما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن السلام بالنسبة (ه [زيلينسكي) هو السيناريو الأسوأ، لأنه، وفقًا لبعض البيانات، يحظى بدعم 11 بالمئة فقط من المواطنين الأوكرانيين».

وتابع: «في هذه الحالة، سيتعين عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويخسر السلطة، ومن ثم تحمل مسؤولية كل تلك الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، وجعله بيدقًا في اللعبة الجيوسياسية التي يمارسها الغرب ضد روسيا. لذلك فهو يخشى أي مفاوضات كالنار، رافضًا مبادرات السلام الواحدة تلو الأخرى، كما حدث هذا الأسبوع لاقتراح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حول هدنة عيد الميلاد وتبادل الأسرى».

وكان زيلينسكي قد انتقد أوربان، الأسبوع الماضي، بسبب إجراء الأخير اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتقديم مقترح لإجراء تبادل كبير للأسرى بين روسيا وأوكرانيا عشية عيد الميلاد، فضلًا عن إعلان وقف إطلاق النار في عيد الميلاد.