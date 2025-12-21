إجراءات إسرائيلية مشددة على حاجزين عسكريين بشمالي الضفة الغربية

شددت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إجراءاتها على حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بشمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال شددت إجراءاتها منذ صباح اليوم على الحاجزين، ما تسبب بأزمة خانقة، وتكدس المركبات على الحاجزين، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى مناطق الأغوار".

ووفق الوكالة، "يفصل حاجز تياسير شرق طوباس المدينة عن الأغوار الشمالية، فيما يقيم الاحتلال حاجز الحمرا جنوب شرق المحافظة عند مفترق طرق يؤدي إلى الأغوار الفلسطينية كافة".

وأشارت الوكالة، إلى أن "الحواجز المؤدية إلى الأغوار تشهد تشديدات كبيرة منذ أكثر من عامين، وازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤدي إلى إعاقة الحياة اليومية للمواطنين وعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى صعوبة إخراج المحاصيل الزراعية إلى الأسواق، ما يتسبب بخسائر كبيرة".