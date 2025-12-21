إيران وفنزويلا تناقشان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفنزويلي إيفان إدواردو جيل بينتو، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الكاريبي.

وأدان عراقجي الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالأمن البحري في الكاريبي وتهديد واشنطن باستخدام القوة ضد فنزويلا، مؤكداً أن ذلك يشكل "انتهاكاً صارخاً" للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأعرب عن تضامن إيران مع الشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي "موقفاً حازماً" ضد الممارسات الأمريكية.

من جهته، شكر وزير الخارجية الفنزويلي بينتو إيران على دعمها، وأكد مجدداً عزم الدولة والشعب الفنزويلي على الدفاع عن سيادتهما واستقلالهما الوطنيين في مواجهة التهديدات والعقوبات الأمريكية.

كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف على الصعيد الدولي لمواجهة الإجراءات الأحادية وحماية سيادة الدول.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأصدر ترامب في أغسطس الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص في فنزويلا، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها لمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.