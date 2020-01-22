طرح فيلم «لص بغداد» في دور العرض داخل مصر

انطلق فيلم "لص بغداد" للفنان محمد إمام، رسميا في دور عرض داخل مصر، وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص أمس الثلاثاء في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.



ويطرح الفيلم في دور العرض على مستوى الوطن العربي، بدءًا من 29 يناير الجاري.



وتلقى صناع الفيلم التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه أمس واعتبره الكثيرون مصنوعا على طريقة أفلام هوليود سواء من ناحية مشاهد الأكشن التي تم تقديمها والجرافيك الذي تم تنفيذه بطريقة احترافية.



واختارت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم تقديم نوعية جديدة من الأفلام تمزج بين الأكشن والكوميديا في نفس الوقت، مع تقديم مشاهد الأكشن بشكل جديد على السينما المصرية وظهر ذلك في المشاهد التي تم تصويرها تحت الماء ومشهد القفز من الطائرة الذي نفذه محمد إمام وأمينة خليل.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوي.