نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع من التوقعات، وهو ما يدعم التفاؤل بدخول بتعافي المؤشر الآسيوي على الطلب العالمي.

وذكر بنك كوريا المركزي أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 1.2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2017. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% فقط.

ويعلق الاقتصاد الكوري الجنوبي آماله على تعافي الصادرات مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية. وأشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى نمو صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.

وكان لي جو يول محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي تحدث بنبرة أكثر تفاؤلا عندما قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع الماضي. وقال لي إن الاقتصاد سينمو خلال العام الحالي بأسرع من 2019. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 2.3% خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الموازنة التوسعية للحكومة تمثل عاملا أساسيا آخر قد يعزز النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وقالت الحكومة إنها تعتزم حشد الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام الحالي من أجل دعم تعافي الاستثمار. وكانت الموازنة التكميلية التي تم إقرارها في أغسطس الماضي ساعدت في مواجهة المخاطر التي هددت الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أشار خلال الأسبوع الحالي إلى تعافي سوق الأسهم في كوريا الجنوبية باعتباره مؤشرا على تزايد التفاؤل الاقتصادي. ويتوقع مون نمو الصادرات الكورية الجنوبية اعتبارا من فبراير المقبل. وارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للبورصة الكورية الجنوبية بنسبة 3% منذ بداية العام الحالي.