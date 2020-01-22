 العثور على جثث أم واثنين من أبنائها بعد شهر من وفاتهم بكردستان العراق - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

العثور على جثث أم واثنين من أبنائها بعد شهر من وفاتهم بكردستان العراق

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 12:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 12:01 م

أفاد تقرير إخباري بالعثور على جثث أم وابنها وابنتها في ناحية عنكاوة بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، بعد مرور نحو شهر على وفاتهم.

ووفقا لشبكة "رووداو" الكردية العراقية فإن الأم البالغة من العمر 37 عاما والابن والابنة البالغين 15 و18 عاما من عائلة مسيحية نازحة من ناحية باطنايا بمحافظة نينوى، ويعيشون في ناحية عنكاوة منذ 5 سنوات.

وانكشفت وفاة الثلاثة بعد فشل الأب، الذي كان اتفق مع زوجته على الانفصال، في الاتصال بزوجته وابنه وابنته طوال فترة شهر، ما حمله على العودة لعنكاوة.

ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن يكون سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المنبعث من المدفأة النفطية، عندما كانوا نائمين.

ولا تزال تحقيقات الشرطة المستندة إلى تقرير الطب العدلي والدفاع المدني متواصلة لتأكيد سبب الوفاة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، :"كل الأدلة تشير إلى استبعاد الشبهة الجنائية، لكننا مع ذلك نضع جميع الاحتمالات في الحسبان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك