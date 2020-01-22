منظمة الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية مضرة وتؤثر على أدمغة المراهقين

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها إن ما يُعرف بـ "السجائر الإلكترونية" تسبب أضراراً صحية لكل من مستخدميها والمارة المعرضين لأدخنتها محذرة من أنها تتلف الأجنة وتؤثر على أدمغة المراهقين.



وأكدت المنظمة العالمية، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك دليل كافٍ حول مساعدة السجائر الإلكترونية للمدخنين على الإقلاع عن التدخين.



وأضافت المنظمة أن الدليل الواضح هو أن هذا النوع من السجائر "خطير" ومضر بالصحة وليس آمن.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأجهزة التي تعمل بالبطاريات والتي تمكن المستخدمين من استنشاق سوائل نيكوتين تسبب الإدمان و"تشكل خطورة خاصة عندما يستخدمها المراهقون".



وأشارت المنظمة إلى أن النيكوتين مادة تسبب الإدمان بشدة وتؤثر على أدمغة الشباب حتى منتصف العشرينات من العمر، مشددة على أن "التعرض للنيكوتين يمكن أن يكون له آثارٌ طويلة الأمد ومدمرة".