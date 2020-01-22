 التحقيق مع قيادي بالنظام السوداني السابق في تهم بالفساد - بوابة الشروق
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التحقيق مع قيادي بالنظام السوداني السابق في تهم بالفساد

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 11:02 م

استجوبت نيابة مكافحة الفساد بالسودان، اليوم الأربعاء، القيادي في النظام السابق، علي عثمان محمد طه، في تهم تجاوزات وتعد بشأن التصرف في أراض تخص المدينة الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة السودانية قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد، تتهم فيه عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع جزء منها، لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن المتهم طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة لتذكر تفاصيل الوقائع، بسبب طول الفترة الزمنية التي مرت عليها.

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