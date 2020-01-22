كاردينال النمسا يشكر بابا الفاتيكان على مد العمل له رئيسا للكنيسة الكاثوليكية النمساوية

وجه الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية النمساوية الشكر اليوم الأربعاء، إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول على قراره بمد عمل الكاردينال على رأس الكنيسة في النمسا.

أعلن ذلك الكاردينال في لقاء مع ممثلي الطوائف الدينية في النمسا اليوم ..مشيرا إلى تعهده بمواصلة العمل في قيادة الكنيسة النمساوية إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وقال الكاردينال، الذي يحتفل اليوم ببلوغه عمر الخامسة والسبعين ، إنه بموجب قوانين الفاتيكان فقد تقدم بالاستقالة من منصبه مع بلوغه هذه المرحلة العمرية وأن بابا الفاتيكان طلب منه الاستمرار في منصبه وجدد الثقة فيه.

يذكر أن كاردينال النمسا تعرض لظروف صحية حرجة على مدار العام الماضي وأجرى جراحة دقيقة في مايو الماضي لاستئصال ورم سرطاني ولكنه أعلن فيما بعد شفائه التام واستئناف عمله المعتاد في رعاية الكنيسة النمساوية.