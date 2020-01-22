محافظ الغربية يستبعد مديرة إدارة الموارد البشرية بمجلس مدينة السنطة

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أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، قرارا باستبعاد مديرة إدارة الموارد البشرية " شئون العاملين" بمجلس مدينة السنطة، ونقلها للعمل موظفة بديوان مجلس مدينة زفتى.

وجاء قرار المحافظ على خلفية رصد شكاوى متعددة من العاملين نحو المديرة المستبعدة، ووجود فساد وظيفي شاب مهام عملها داخل الإدارة بمجلس مدينة السنطة

وكان المحافظ قد أصدر قرارا منذ أيام باستبعاد رئيس حي أول المحللون قبله مدير إدارة التخطيط في ديوان المحافظة للتقصير في العمل.

وأكد أنه لا مكان لمقصر أو متقاعس عن العمل، وأن رئيس الجمهورية يولي مصالح المواطنين اهتماما كبيرا ولذلك توجد متابعة لأداء التنفيذيين لتحقيق مصالح المواطنين، والاستبعاد الفوري من المواقع التنفيذية للمتجاوزين والاستعانة بالاكفأ.