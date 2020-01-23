ركلات الترجيح تقود بلباو لبلوغ دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

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صعد أتلتيك بلباو لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على مضيفه إليتشي اليوم الأربعاء في دور الـ32 للمسابقة.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الباسكي.

وتقدم بلباو بهدف حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الخامسة، لكن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الفترة المتبقية من الوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل ليلعبا ركلات الترجيح التي قادت بلباو للصعود للدور التالي.