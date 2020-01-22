الجيش اليمني: مقتل قيادات كبيرة من الحوثيين وأسر العشرات في معارك شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل قيادات كبيرة من عناصر جماعة أنصار الله الحوثية، وأسر العشرات منهم في معارك بين الطرفين، بمديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء.



ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، قوله إن "أفراد الجيش يسطّرون حاليا بطولات خالدة على امتداد جبهة نهم".



وأضاف أن "العدو الحوثي منهار في مديرية نهم (قرابة 40 كيلومترا شرقي صنعاء) ومعنوياته تحت الصفر".



وأشار إلى أن "عددا كبيرا من قيادات مليشيات الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة (الأيام الماضية) بالجبهة ذاتها، وأن أسراهم بالعشرات سلموا أنفسهم،بمجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم".



ومنذ أيام تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي الحوثي في مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.



وأعلن الجيش اليمني أمس الثلاثاء، أنه استطاع السيطرة على سلسلة جبلية في المديرية التي تحتوي على جبال وتلال وطرق شديدة الوعورة.