«جولدمان ساكس»: أسعار النفط قد تتراجع 3 دولارات مع انتشار فيروس «كورونا» الجديد

توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" العالمية تراجع أسعار النفط، بما يصل إلى 3 دولارات للبرميل الواحد مع تفشي فيروس "كورونا" الجديد بالصين، متسببا في تداعيات تشبه تلك التي أحدثها وباء "سارس"، الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 آخرين في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.

وذكرت المؤسسة العالمية - في تقرير بثته وكالة "بلومبرج " الأمريكية - أن فيرس كورونا الجديد الذي أدى إلى وفاة بعض الحالات، قد يتسبب في تراجع الطلب العالمي على الخام بمقدار 260 ألف برميل يوميا في 2020 ، ومن ثم انخفاض الأسعار بواقع 90ر2 دولار للبرميل، مخلفا تأثيرا مشابها لوباء "سارس".

وأوضحت أن انتشار الفيروس الجديد أشعل فتيل المخاوف في الأسواق العالمية لاسيما وأن توقيت ظهوره يتزامن مع استعدادات مئات الملايين من الصينيين للقيام برحلات سواء في الداخل أو الخارج بمناسبة حلول عطلة رأس السنة القمرية، مضيفة أن :"تنامي احتمالات تعطل الإمدادات عالميا على إثر انتشار الوباء الجديد يشكل مصدر قلق آخر لأسواق النفط، التي عانت مؤخرا جراء تصاعد وتيرة الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط".

وتابعت "جولدمان ساكس"- في تقريرها - إنه حتى وإن تحرك أعضاء منظمة أوبك المصدرة للنفط لاحتواء وفرة المعروض أمام ضعف الطلب المتوقع جراء انتشار الفيروس، تظل حالة الضبابية والذعر من تفشي الوباء تهديدا لأسواق النفط تنذر بمزيد من التراجع في الأسعار.

وأشارت إلى أن حجم تأثر الطلب العالمي على النفط، سيعتمد على مدى سرعة انتقال الفيروس لمناطق أخرى غير الصين ، وسرعة انتشار العدوى ودرجة خطورتها، موضحة أن تحركا سريعا وقويا من قبل السلطات الصينية قد يقلل من حجم الضبابية والسلبية الغالبة على الاقتصاد العالمي.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين صباح اليوم، تسجيل 9 وفيات بالالتهاب الرئوي الحاد الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مقاطعة "هوبي" بوسط البلاد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد إلى 440 حالة.

وقال نائب مدير اللجنة "لي بين" إنه تم الإبلاغ عن 149 حالة مؤكدة جديدة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى تتبع 2159 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة، يخضع 1394 شخصا منهم للمراقبة الطبية، بينما خرج 765 آخرون من المستشفى.

وكان فريق من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أكد انتقال فيروس كورونا الجديد "2019-nCoV" من شخص لآخر ووجود حالات عدوى بين الطاقم الطبي، فيما أنشأت مدينة "ووهان" - التي سجلت أول حالة إصابة بالفيروس الشهر الماضي - مقرا رئيسيا للسيطرة على الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد وعلاجه.

يُذكر أنه تم تأكيد حالة إصابة واحدة في اليابان وثلاث حالات في تايلاند وواحدة أخرى في كوريا الجنوبية.

من جانبها أغلقت كوريا الشمالية مؤقتا الحدود أمام جميع السياح الأجانب بدءا من اليوم، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ببذل المزيد من الجهود لتأمين الإجراءات الوقائية من الفيروس الجديد.