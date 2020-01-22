«دايملر» تتوقع أن تكبدها فضيحة الديزل مليارات إضافية

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أن فضيحة عوادم الديزل ستكبد الشركة تكاليف أكثر مما كان يعتقد حتى الآن.

وحسب الشركة، اليوم الأربعاء، في شتوتجارت، فإنها تتوقع أن تضطر لدفع 1ر1 إلى 5ر1 مليار يورو تكاليف إضافية عن عام 2019 لفضيحة العوادم.

وأوضحت الشركة أن هذا المبلغ المتوقع هو "تكاليف إضافية، خاصة بإجراءات رسمية و قضائية وإجراءات تتعلق بسيارات الديزل من إنتاج شركة مرسيدس- بنز في مناطق وأسواق متعددة"، حسبما جاء في بيان الشركة.

وكانت دايملر خصصت العام الماضي، بالفعل، نحو 6ر1 مليار يورو إجمالا، لهذه التكاليف.

وحسب التقديرات الأولية فإن الشركة أصبحت الآن تتوقع أن تصل أرباح العام الماضي، قبل حساب الفوائد والضرائب، 6ر5 مليار يورو، أي أقل تقريبا من نصف أرباح عام 2018، عندما انخفضت أرباح الشركة أيضا بشكل واضح.

ولا تتضمن هذه الأرباح المخصصات الإضافية التي ستضطر الشركة لاستقطاعها من الأرباح الإجمالية.

وتتعلق هذه المشاكل بشكل أساسي بقطاعي السيارات العادية وسيارات الفان.

وتكبدت الشركة بالفعل خسائر في قطاع سيارات الفان، وذلك قبل إضافة التكاليف الإضافية الناتجة عن فضيحة العوادم.

ومن المتوقع أن تعلن دايملر عن موازنتها كاملة في 11 فبراير المقبل.

وفي ضوء التكاليف المرتفعة للشركة، في قطاعات أخرى أيضا، وخاصة تحضيراتها لإنتاج سيارات كهربائية وتطوير القيادة الذاتية، فإن رئيس مجلس الإدارة،"أولا كيلينيوس"، أعد برنامجا لترشيد نفقات الشركة، حيث يسعى لتوفير نحو 4ر1 مليار يورو بحلول عام 2022، فيما يتعلق بالعمالة وحدها، ويعتزم في سبيل ذلك إلغاء أكثر من 10000 وظيفة.

كما يعتزم كيلينيوس خفض استثمارات الشركة.