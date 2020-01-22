الرئيس الإسرائيلي: على الزعماء اختيار مكافحة معاداة السامية

أبلغ الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفلين حوالي 40 زعيما من جميع أنحاء العالم مساء اليوم الأربعاء، أن الأمر متروك لهم لتشكيل المستقبل وترك التاريخ للمؤرخين.



كان ريفلين يتحدث في مأدبة عشاء مساء اليوم الأربعاء مع رؤساء الدول والزعماء الآخرين الذين حضروا إلى القدس بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية.



وقال ريفلين "في وقت يرحل عنا فيه عدد أكبر من الناجين ، فإن هذا التجمع هو تعبير عن التزامنا المشترك ، بنقل الحقائق التاريخية والدروس المستفادة من المحرقة ، إلى الجيل التالي"، في إشارة إلى المحرقة النازية (الهولوكوست).



وأضاف "المستقبل يكمن في الخيارات التي نتخذها، خاصة تلك التي نتخذها معا كدول وأمم. آمل وأدعو الله أن تصل الرسالة من هذه القاعة إلى كل بلد على وجه الأرض".



ونُظر إلى نصيحته بترك التاريخ للمؤرخين على أنها إشارة إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أغضبت الرئيس البولندي أندريه دودا، حيث حاول بوتين نقل مسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى بولندا وأشار إلى أن البلاد كانت متواطئة في المحرقة.



وقال ملك إسبانيا فيليب السادس، الذي تحدث نيابة عن قادة عالميين في هذا الحدث، إن العالم لم ينس، بعد مرور 75 عامًا: "هذا ما اختار هذا التجمع المثير للإعجاب هنا اليوم أن يقرره بحزم ووضوح".