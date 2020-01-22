طوكيو تستعد لاستقبال الزوار الصينيين خلال عطلات «السنة الصينية» وسط أجواء حذرة

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية ، اليوم /الأربعاء / أنه بينما تستعد اليابان لاستقبال الزوار الصينيين خلال فترة عطلات السنة الصينية الجديدة ، تُكافح الفنادق والمُنشآت التجارية لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا" الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت الصحيفة - في نسختها الإنجليزية - إن موظفي الاستقبال في الفنادق ليس بوسعهم اتخاذ إجراءات وقائية عادية مثل ارتداء الأقنعة ، إذ يجدون حرجًا في تغطية وجوههم لدى استقبال النزلاء.

وتعتزم الفنادق في اليابان ، نشر تحذيرات في "ردهاتها " باللغات اليابانية والإنجليزية والصينية لدعوة الزائرين إلى تنبيه الموظفين إن هم استشعروا وجود مشكلة صحية.

وفي سياق متصل ، لم تتخذ مطاعم شهيرة أخرى مثل : "ماكدونالدز " و"أوتويا " إجراءات وقائية خاصة ، رغم تشديدها على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة.

ورأت شركات أخرى موجة التدفق الكبير على اليابان من الدول الآسيوية المجاورة التي أصابها فيروس "كورونا " فرصة تجارية. وتخطط شركتا: "لاوكس " و"بيك كاميرا " لزيادة مخزونها من الأقنعة اليابانية عالية الأداء لتلبية طلب الزوار الصينين.

يذكر - في هذا الصدد - أن اليابان هي الوجهة السياحية الأكثر شعبية للمواطنين الصينيين خلال العطلة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، وتستمر سبعة أيام ، فيما تلي اليابان كل من : سنغافورة وماليزيا وتايلاند.