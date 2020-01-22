مرصوصة على الرف بجانب شخصيات "سوبر هيروز"، توجد أشكال مختلفة من مجسمات المظاهرات، بين متظاهر يلوح بدرع في يده، وآخر يحمل علما، ويقوم بإبطال قنبلة غاز وثالث يعزف الموسيقى الحماسية.

ووفقا لـ"فرانس 24"، تأتى موضة ألعاب المتظاهرين فى خطوة لمتاجر لعب الأطفال لإبداء تعاطفهم مع المظاهرات ونقل المعركة من الشوارع لغرف لعب الأطفال.

وصاحب هذه الفكرة، رجل هاوى للعب الأطفال بمساعدة صديقه المقرب بناءً على تجربتهما الثورية فى الشوارع، ومن ثم بدأ بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية لتحتوي فئة من سنة لـ6 سنوات ألعاب تمثل مجسمات لموظفى الياقات البيضاء الذين اشتهروا باعتصاماتهم أوقات الغداء إلى جانب مجسمات لعجائز فضي الشعر من المتظاهرين ومجسمات أخرى لمتظاهرين مرتدين أقنعة الغاز.

ولإضافة المزيد من التفاصيل ظهرت بعض شعارات التظاهر على خوذ المجسمات، بينما يبدو على معاصم الكثير منهم شرائط ملفوفة بعناية، وهى طريقة للمتظاهرين لمقاومة رذاذ الفلفل الذى ترشه الشرطة.

وكذلك تحمل الكثير من الشخصيات ندوبات على أقدامها، محاكاة لما يحدث للمتظاهرين جراء الاشتباكات كما يمكن للطفل إلباس الشخصية قناع الغاز أو خلعه.

ويقول تشارلى مصمم الألعاب، إنه يحاول قدر الإمكان جعل الأمر واقعيا لجلب أكبر قدر من التعاطف.

ويتم صناعة تلك المجسمات من مجسمات معدلة عن نماذج جنود لعبة ديو، أو طباعة المجسمات بطابعات 3d أو نحتها من الأساس.

وهناك مجسم لصحفى متظاهر، يمسك بحقيبة تصويره بيدين، بينما يتخذ من عصا خشبية درعا له.

ويذكر أن شخصيتين من الألعاب، تم تسميتهما باسم المجد لهونج كونج على اسم أغنية شهيرة جلبا اهتماما عالميا على مواقع الإنترنت؛ ليعلق تشارلى عليهما بقوله، إنه يهدف لتوعية الناس بما يحدث بهونج كونج عن طريق الألعاب.

ويبلغ سعر كل مجموعة نماذج، 116 دولار، ويتم تصنيع كل جزء من المجسمات ب7 دول مختلفة لتلافى حدوث أى نوع من الرقابة أو النفوذ الصينى.

ويقول تشارلي: "قد لا تكون خوذة فى مجسم أو قنينة ماء معه أمرا بسيطا ولكن حينما يتعلق الأمر بألعاب عن متظاهرين فأى تعديل فيها يعد نوعا من الرقابة وقد رفضنا التعاقد مع أحد المصنعين لمجرد رفضه إضافة المعاطف الصفراء للشخصيات لكون المعاطف تعبر عن حراك التجار الصفر الموالين للمظاهرات".

ويلاحظ رواج ذلك النوع من الألعاب بهونج كونج؛ لدرجة جعلت أحد ملاك المتاجر يطور من الفكرة ويعمل لعبة مجسمات تفاعلية على هيئة محطة مترو من حولها صفوف العساكر والمتظاهرون المشتبكون والسيارات المحطمة.

ويقول مالك المحل دون ذكر اسمه، إن الناس فى الأوقات الصعبة يجدون بعض الترفيه عن أنفسهم بتلك الألعاب ولذلك يحبونها.

وحتى الآن تم بيع 1000 مجموعة من مجسمات تشارلى من خلال المتاجر أو المواقع الإلكترونية.

ويضيف تشارلى: "شكرا لشعب هونج كونج الذى ساعدنا لنصل لتلك الدرجة من الإبداع ونحن عازمون على رد الجميل ولذلك ستكون أرباح إنتاج الألعاب موجهة لدعم المظاهرات".

ويكمل تشارلى: "بالأوقات المظلمة قد تكون المجسمات من ترفع الروح المعنوية".