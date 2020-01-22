سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون البرلماني

بحث أمين عام مجلس الشورى مسؤول الشؤون السياسية العماني الشيخ أحمد بن محمد الندابي اليوم الأربعاء، مع مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى السلطنة كرونيليا كروتجاسر والوفد المرافق لها ، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.



واستعرض الندابي - حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية (أونا) - علاقات السلطنة بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات خاصة تلك الجوانب المتعلقة بالجوانب البرلمانية ودور السلطنة في المشاركة بالاجتماعات والمحافل الدولية.



وقدم المسؤول العماني نبذة عن مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها ودور الأمانة العامة بالمجلس وما تقوم به من جهود في دعم أصحابالسعادة أعضاء المجلس ومساندتهم في أداء مهامهم ونبذة حول نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.



من جانبها ..أكدت مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي حرص واهتمام مندوبية الاتحاد بتعزيز التعاون مع السلطنة في مختلف المجالات.