الجيش الفرنسي: عملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي ستحصل على معدات إضافية

أكد رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكوينتر، أن عملية (برخان) التي تقودها بلاده في منطقة الساحل الأفريقي ستحصل على معدات إضافية ، بالإضافة إلى تواجد 220 جنديا تم إرسالهم بالفعل للتعزيز، في محاولة لوقف دوامة العنف في المنطقة.

وقال الجنرال ليكوينتر - وفقا لراديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء - إنه بالإضافة إلى التعزيز الأخير لـ 220 جنديا الذين كانوا في مهمة قصيرة الأجل في كوت ديفوار، فإن فرنسا تخطط لإرسال موارد إضافية، والتي سيقدمها إلى رئيس البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.. موضحا أن هذه التعزيزات الجديدة ستشمل أيضا معدات لوجستية واستخباراتية إضافية.

وأكد الجنرال الفرنسي أنه سيتم تكثيف الجهود العسكرية في منطقة (ليبتاكو جورما) في منطقة مشتركة لثلاثة حدود وهي (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) من خلال تركيز معدات إضافية.

يذكر أن فرنسا تعتزم تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهابيين في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في إطار سعي باريس وحلفائها إلى تركيز جهودهم على التصدي للإرهاب.

يشار إلى أن فرنسا قد اتفقت مع دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) خلال قمة استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتصف الشهر الجاري، على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب الذي يهدد المنطقة.

وخلال القمة ، تم الاتفاق على تشكيل قوة جديدة تحت اسم (تاكوبا)، تضم قوات خاصة من نحو 10 دول أوروبية لتعقب الإرهابيين عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولم تكشف في حينه أي تفاصيل حول الدول التي ستشارك في هذه القوة، لكن الرؤساء قالوا إن (تاكوبا) ستركز جهودها على تعقب إرهابي (داعش) في الصحراء الكبرى.