السياسية الألمانية من أصل فلسطيني سوزان شبلي: أنا حامل في الشهر الخامس

أعلنت السياسية الألمانية المنحدرة من أصول فلسطينية، سوزان شبلي، حملها في الشهر الخامس.

وقالت شبلي، سكرتيرة حكومة ولاية برلين في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "إنها هدية كبيرة، لأننا لم نتوقعها".

وهذا الطفل الأول للسياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي من زوجها نزار معروف. وتنتظر شبلي إنجابه في نهاية مايو أو مطلع يونيو القادم.

ولا تعتزم شبلي الانسحاب من الحياة السياسية عقب إنجاب طفلها، حيث قالت: "لم يتغير شيء في خططي بشأن مواصلة انخراطي في السياسة وممارستها".

وأعربت شبلي عن أمنيتها لطفلها المنتظر أن يستطيع أن يعرّف نفسه كألماني بدون مشكلات، قائلة: "أتمنى ألا يضطر للمكافحة من أجل هذا الانتماء"، موضحة أنه لا ينبغي أن يُسأل طفلها باستمرار عن أصله الحقيقي المزعوم.

يُذكر أن شبلي، 41 عاما، أعلنت مؤخرا تلقيها تهديدات بالقتل من يمينيين متطرفين. وتناهض شبلي علانية العنصرية والتعصب.

وأكدت شبلي أنها لن تتراجع عن مكافحتها للعنصرية والتعصب حتى رغم تلقيها تهديدات بالقتل، وقالت: "هذا بالنسبة لي ليس سببا لوقف مكافحتي ضد النازيين والعنصريين. بالعكس: سأعمل على ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى".