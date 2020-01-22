رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم عقد الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة بالجامعة بحضور عمداء الكليات والوكلاء الكليات ومديري وحدات الجودة بالكليات المختلفة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين .

وأضاف أن معايير الجودة في التعليم العالي تهدف إلى تخريج طلاب بجودة عالية وفاعلية متميزة في المجتمع وسوق العمل، ولديهم قدرات عالية على التكيف وحل العقبات التي قد تعترض مسار حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على حشد طاقات الجميع من العاملين والمستفيدين من العملية التربوية، لتحقيق أهداف الجامعة، وأنه على الجميع بذل قصارى جهده كما لو كان ذلك هدفه الشخصي.

من جانبه قال الدكتور ماهر زنقور، مدير وحدة ضمان الجودة، إن الكليات بصدد إنشاء وحدات الجودة والاعتماد لديها وتم البدء في عمل ورش عمل لنشر ثقافة الجودة لديها على فئات وعينات من الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس ومجتمع خارجي شريك للكليات والمركز حاليا بصدد إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة ويتحرك بخطوات مقننة وثابتة في ذلك تتلخص في البدء بدراسة وتحليل الوضع الراهن للجامعة وعمل ورش عمل في كل كليات الجامعة لعصف للأفكار والتي تم بنائها في ضوء معايير الاعتماد المقررة من هيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضاف أنه تم تحكيمها من قبل مراجعين خارجين دوليين ليتم عرضها بصورة نهائية على رئيس الجامعة لإقرارها واعتمادها للتطبيق على كل الفئات المستهدفة ومنها نبدأ في تجهيز الخطط التنفيذية الفرعية والأساسية لبناء الخطة الاستراتيجية للجامعة والمركز بصدد إعداد خطة تدريبية لكل الأعضاء بالكليات في توصيف المقررات في ضوء المعايير المعتمدة ودورات عن كيفية نشر ثقافة الجودة.