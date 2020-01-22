بني سويف تعلن القيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مد فترة تلقي الطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال محافظ بني سويف، إنه صدر القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقا لما حددته اللجنة المشكلة لتحديد قيمة سعر المتر المسطح، وبناء على محاضر لجان التقدير التي قامت بعمل معاينات ميدانية بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وانتهت إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتي تفاوتت بحسب الاستخدام (سكني، تجاري، إداري، صناعي).

وطبقا للقرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح، فقد تم تقسيم مدينة بني سويف إلى 6 مستويات طبقا لمسافة عرض الشارع، وتراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والمستوى السادس من 200 جنيه للمتر إلى 500 جنيه للسكني، ومن 400 جنيه إلى 1200جنيه للتجاري، ومن 300 جنيه إلى 800 جنيه للإداري، ومن 75 جنيها للمتر المسطح إلى 400 جنيه للصناعي، فضلا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 400 جنيه.

وتضمن القرار تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح بمركز بني سويف والوحدات التابعة والتي تضمن 5 مستويات طبقاً لمسافة عرض الشوارع ، حيث تراوحت الأسعار للمتر المسطح ما بين المستوي الأول والخامس بين 50 جنيها الي 130 جنيه للسكتي ، ومن 140 جنيه إلى 350 جنيها للتجاري، ومن 100 جنيه إلى 260 جنيها للإداري، ومن 50 جنيها للمتر المسطح إلى 130 جنيها للصناعي، فضلا عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات ب 100 جنيه للمتر.

وفي مدينة الواسطى فقد تراوحت الأسعار للمتر المسطح بين 100 جنيه إلى 400 جنيه للسكني، ومن 300 جنيه للمتر إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 200 جنيه للمتر إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للصناعي فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 125جنيهاً للمتر إلى 250 جنيه.

وفي قرى مركز الواسطى ، فقد تم تراوحت الأسعار ما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 150جنيه للسكني ، ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 300 جنيه للتجاري ، ومن 75 جنيه للمتر إلى 200 جنيه للإداري ، ومن 75 جنيه للمتر إلى 150جنيه للصناعي ، و100 جنيه للمتر إلى 150 جنيه للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة ناصر، فقد تم تقسيم المدينة إلى 3 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والثالث بين 150 جنيها الي 350 جنيه للسكتي ،ومن 300 جنيه إلى 700 جنيه للتجاري، ومن 225 جنيهاً إلى 525 جنيها للإداري، ومن 200 جنيهاً للمتر المسطح إلى 250 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات ب 200 جنيه للمتر.

وفي قرى مركز ناصر، فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 100 جنيه للمتر المسطح إلى 150 جنيه للتجاري،ومن 75 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 75 جنيها للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات

وفي مدينة اهناسيا، فقد تم تقسيم المدينة إلى 5 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والخامس بين 200 جنيه للمتر الي 400 جنيه للسكتي ،ومن 400 جنيهاً إلى 800 جنيه للتجاري، ومن 300 جنيهاً إلى 600 جنيه للإداري، ومن 100 جنيهاً للمتر المسطح إلى 300 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 75 جنيهاً للمتر إلى 250 جنيه.

وفي قرى مركز اهناسيا، تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 150 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات

وفي مدينة ببا، فقد تم تقسيم المدينة إلى 5 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والخامس بين 150 جنيه للمتر الي 350 جنيه للسكني ،ومن 350 جنيهاً إلى 700 جنيهاً للتجاري، ومن 300 جنيهاً إلى 500 جنيهاً للإداري، ومن 150 جنيهاً للمتر المسطح إلى 250 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيهاً للمتر إلى 200 جنيه.

وفي قرى مركز ببا ،فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 150جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 350 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 300 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 150جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات

وفي مدينة الفشن، فقد تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس بين 150 جنيه للمتر الي 400 جنيه للسكني، ومن 350 جنيهاً إلى 800 جنيهاً للتجاري، ومن 250 جنيهاً إلى 600 جنيهاً للإداري، ومن 100 جنيهاً للمتر المسطح إلى 300 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيهاً للمتر إلى 250 جنيه.

وفي قرى مركز الفشن ،فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 150 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وفي مدينة سمسطا، فقد تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس بين 150 جنيه للمتر الي 275 جنيه للسكني ،ومن 225 جنيهاً إلى 400 جنيه للتجاري، ومن 275 جنيها إلى 300 جنيهاً للإداري، ومن 125 جنيهاً للمتر المسطح إلى 250 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيه للمتر إلى 200 جنيه.

وفي قرى مركز سمسطا ،فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 140 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات.

وشدد المحافظ على أهمية السير الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح طبقا لبنود قانون التصالح في بعض مخالفات المباني ولائحته التنفيذية، والتيسير على الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والمدى الزمنى للفترة المسموح بها للتقدم بطلبات تصالح ،خاصة بعد مد الفترة 6 أشهر.