المصري يعلن طرح تذاكر مباراة نواذيبو بالكونفدرالية

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أعلنت إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن بدء بيع تذاكر مباراة الفريق وضيفه نواذيبو الموريتاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الأحد القادم على ستاد الإسكندرية

ويبدأ طرح التذاكر اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباح غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء عبر المنافذ التى تم تحديدها بمعرفة إدارة النادى وتشمل منفذ خلف المدرج البحيرى للاستاد وكذلك منفذ بفرع النادى المصرى " الضواحى 1 "

وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه .

الجدير بالذكر أن فريق المصرى يحتل المركز الثانى برصيد 6 نقاط فيما يتصدر المجموعة فريق بيراميدز برصيد 12 نقطة ويأتي فريق نواذيبو فى المركز الثالث برصيد نقطتين ويتذيل المجموعة فريق رينجيرز المجموعة بنفس الرصيد .