حسان دياب يشير إلى أن حكومته من الاختصاصيين وتعبر عن تطلعات المعتصمين

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب في كلمة له من قصر بعبدا مساء يوم الثلاثاء، بعد إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة أن حكومته هي حكومة اختصاصيين تعبر عن تطلعات المعتصمين.

وقال رئيس الحكومة إن "هذه الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم".

وأعلن أن حكومته "حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا لمصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة لبنان يحمي الأبناء، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الأولى في لبنان".

وتابع رئيس الحكومة "نحن جزء من المحيط العربي وسنسعى للتعاون مع الجميع وأول جولة لي بعد نيل الحكومة الثقة ستكون للمنطقة العربية خصوصا الخليج العربي".

وردا على سؤال حول اعتراض المحتجين على حكومته باعتبارها حكومة اللون الواحد قال رئيس الحكومة إن "هذه الحكومة هي بالفعل حكومة اللون الواحد هي حكومة كل لبنان، مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات، ونحن لدينا الإمكانات للاستمرار ولدينا ثرواتنا وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل".

وأشار إلى أنه "في 17 أكتوبر خرج اللبنانيون إلى الشارع بعد أن ضاقت فسحة الأمل، هتفوا ضد من يريد اغتيال أحلام اللبنانيين بدولة عادلة يحميها القانون الذي لا يميز بين مواطن ومسؤول، واستعاد اللبنانيون المبادرة واستعادوا موقعهم كمصدر للسلطات، وحملوا أعلام لبنان فوحدوا الوطن وكسروا الحواجز بين المناطق وعطلوا الاستثمار السياسي وهدموا جدران السجن الذي يحتجز طموحاتهم".

وأضاف "إن الانتفاضة هي الطريق نحو الهدف ورسمت معالم لبنان، لبنان الجديد".

وحول معالجة الوضع النقدي والمالي قال دياب "كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي".

ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة للحكومة الجديدة في القصر الجمهوري في بعبدا، غدا الأربعاء .

وأعلن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم الثلاثاء برئاسة حسان دياب من 20 وزيرا بينهم ست وزيرات للمرة الأولى.