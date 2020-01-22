إطلاق سراح بحارة الناقلة اليونانية المختطفين قرب سواحل الكاميرون

أطلق اليوم الأربعاء سراح البحارة الثمانية المختطفين من الناقلة اليونانية التي تعرضت لهجوم قراصنة بالقرب من سواحل الكاميرون نهاية العام الماضي.

وكانت الناقلة "هابي ليدي" التي تحمل العلم اليوناني قد تعرضت لهجوم أثناء رسوها على بعد ميلين بحريين من ميناء ليمبو في الكاميرون في 31 ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

ومن بين البحارة الثمانية الذين اختطفهم القراصنة خمسة يونانيين منهم قبطان السفينة، وهم موجودون حاليًا في مستشفى بالكاميرون لإجراء فحوصات طبية عامة، ليعودوا بعدها إلى اليونان، وفقا للصحيفة.

من جانبه، رحب وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس بالإفراج عن البحارة اليونانيين.

وقال بلاكيوتاكيس "لقد آتت الجهود المنسقة ثمارها أتمنى لهم رحلة آمنة عائدين إلى اليونان وإلى عائلاتهم".