الحكومة السودانية تدين هجمات أسقطت قتلى في أبيي

أعربت الحكومة السودانية عن أسفها الشديد لوقوع هجمات في قرى محيطة بمنطقة آبيي (الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان)، أسفرت عن مقتل عدد من مواطني المنطقة.

وأكدت الحكومة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إدانتها للهجمات على المدنيين العزل والأعمال الانتقامية من أي طرف والتصعيد والتحريض القبلي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وأعمال العنف.

وقال فيصل محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام، إن الحكومة لن تسمح باستمرار مسلسل استرخاص الدم السوداني في أي بقعة من بقاع السودان، وستعمل بكل حزم لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم.

ودعا قوات "يونيسيفا" الموجودة في منطقة آبيي، إلى التحرك لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيبن، مشددا على أن قضية آبيي لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاهم والتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة.