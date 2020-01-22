البحرين تؤكد تعزيز التعاون مع الهند خاصة بالمجال العمالي

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية جميل بن محمد علي حميدان، تعزيز التعاون مع الهند وخاصة في المجال العمالي.

وأشاد حميدان - خلال لقائه سفير الهند لدي المملكة ألوك كومار، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء - بما قدمه السفير من تعزيز العلاقات البحرينية الهندية، مشيرًا إلى دور العمالة الهندية في نهضة البحرين حيث تستمر المملكة في إصدار التشريعات والقوانين المتطورة ذات الصلة؛ لضمان حماية حقوق العمال.

ولفت إلى أنه تم مؤخرًا إنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى حل القضايا العمالية في أسرع وقت ممكن.

من جهته.. أشاد السفير الهندي بمستوى العلاقات التي تربط بلده مع مملكة البحرين، لافتًا إلى ما تحظى به المملكة من مكانة دولية بارزة بفضل ما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى دعم وزير العمل مما ساهم في تسهيل مهام عمله في المملكة، منوهًا بالرعاية التي تحظى بها الجالية الهندية العاملة في البحرين.