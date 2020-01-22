رئيس تنزانيا يعلن تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في بلاده نهاية العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس تنزانيا جون بومبيه ماجوفولي تنظيم انتخابات عامة ورئاسية، بحلول نهاية العام الجاري 2020، وتعهد بأن تكون حرة ونزيهة، ووجه دعوة للمراقبين الدوليين؛ لمتابعة ما وصفه بالديموقراطية الناضجة في بلاده.

وقال الرئيس التنزاني ـ أمام دبلوماسيين أجانب ومسئولين كبار من الأمم المتحدة خلال مأدبة غذاء أقيمت في العاصمة دار السلام - وفقا لراديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إن الانتخابات القادمة "مهمة لبلد ديمقراطي وستكون حرة ونزيهة".

ومن المتوقع أن يترشح الرئيس ماجوفيلي (60 عاما) لولاية جديدة لرئاسة البلاد، مدتها خمس سنوات.