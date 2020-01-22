دي مايو يستقيل من رئاسة حزب خمس نجوم الإيطالي

أعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأربعاء استقالته من رئاسة حزب حركة خمس نجوم.



في الوقت نفسه، أعلن دي مايو اعتزامه مواصلة عمله في السياسة وداخل الحزب.



كان الحزب فاز بالانتخابات العامة التي جرت في 2018 بالحصول على 33% من الأصوات، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبيته إلى نحو 16% فقط حاليا.



وتأتي الاستقالة المتوقعة قبل الانتخابات المحلية المقررة في إميليا-رومانيا وكالابريا، والتي من المتوقع أن تشهد هزيمة قوية للحزب.



كما يعاني الحزب من نزيف للدعم في البرلمان، حيث انسحب منه 31 نائبا من نوابه المنتخبين الـ334 في 2018 .