محافظ الأقصر يلتقي الحاجزين للوحدات السكنية بالقرنة

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لقاءً مفتوحا، مع المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية بالقرنة، والتي تضم 6 عمارات "إسكان شباب"، بواقع 120 وحدة سكنية، لمناقشة أنسب الإجراءات الخاصة بتسليم تلك الوحدات السكنية إلى المواطنين الحاجزين.



وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الحلول المطروحة لتسليم تلك الوحدات السكنية تيسيرًا على المواطنين، واستمع المحافظ إلى وجهات نظر المواطنين، ووعدهم بحل مشكلة تأخر تسليم الوحدات، وكلف الجهات المختصة بإيجاد أنسب الحلول في أسرع وقت ممكن لتسليم الوحدات إلى الحاجزين.



وحضر اللقاء كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس مركز القرنة العميد علاء عبد الجابر، ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أحمد النخيلي.