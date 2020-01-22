جامعة المنيا تبدأ في زراعة 600 شجرة مثمرة

قال رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي، إن الجامعة بدأت أولى فعاليات مبادرة "هنجملها" والتي تِشارك بها الجامعة لزراعة 600 شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.



وأوضح رئيس الجامعة - فى بيان - أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى الفقيرة والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية و نشر الوعي البيئي ، فضلا عن نشر الوعي وغرس روح القيم والانتماء لدى منتسبي الجامعة للحفاظ على البيئة، وتنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة.



وبدوره أشار الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة من خلال مشاركتها في مبادرة "هنجملها" تهدف إلى الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي داخل الحرم الجامعي ،مؤكدًا أهمية نشر التوعية بثقافة زراعة الاشجار المثمرة لما لها من أبعاد جمالية وحضارية، واقتصادية.