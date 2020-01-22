مسؤول عراقي: رفع سقف إنتاج مصافي التكرير إلى 880 ألف برميل يوميا

صرح مسؤول عراقي، بأن طاقة مصافي التكرير مجتمعة في العراق وصلت إلى 800 ألف برميل يوميا، وأن العراق ماض برفعها إلى مليون برميل يوميا خلال سنوات.

وقال حامد يونس الزوبعي، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير لصحيفة الصباح الحكومية اليوم الأربعاء، إن "الارتفاع في طاقات التكرير من المصافي الحالية رفع مستويات إنتاج البنزين إلى 15 مليون لتر يوميا و20 مليونا من مادة الكاز أويل و7 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض وكميات من النفط الأسود كناتج عرضي يصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب المنتجات الأخرى كالزيوت والأسفلت وغيرها".

وتوقع أن ترتفع "الطاقة التكريرية للمصافي إلى أكثر من مليون برميل يوميا في حال إدخال مصافي الصمود (بيجي) بشكل كامل للخدمة ومصفاة كربلاء قيد الإنشاء حاليا، الأمر الذي يسهم بزيادة كميات المشتقات المنتجة في عموم المصافي".

وأوضح المسؤول العراقي أن "كمية المشتقات المنتجة في المصافي تسد الحاجة المحلية باستثناء مادتي البنزين والكاز أويل إذ تقوم الوزارة باستيراد ما يقارب 10 ملايين لتر من مادة البنزين إضافة إلى نحو 5 ملايين لتر من مادة الكاز أويل لسد حاجة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وذكر وكيل وزارة النفط، أن الوزارة طرحت 5 مصافي أمام الشركات الأجنبية للاستثمار، وهي: (مصفاة الناصرية الاستثمارية بطاقة 150 ألف برميل يوميا، ومصفاة ميسان بطاقة 150 ألف برميل يوميا، وطرح مصفاة الفاو بطاقة تكريرية تقدر بـ300 ألف برميل يوميا، ومصفاة البصرة بطاقة 150 ألف برميل، ومصفاة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا).

وتجاوز سقف إنتاج النفط الخام في العراق 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا بعد الاستعانة بشركات نفطية عالمية بارزة، منها نحو 3 ملايين و500 ألف برميل لأغراض التصدير للأسواق العالمية.