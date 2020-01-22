السعودية تطالب الولايات المتحدة بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد القطان، ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.



كما جدد القطان -خلال لقائه المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث- تأكيد دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.



وثمن وزير الدولة لشئون الدول الافريقية في هذا الصدد جهود الحكومة الانتقالية الحالية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان ومساندته.