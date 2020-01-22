الصين تؤكد دعمها للتسوية السلمية لقضية بحر الصين الجنوبي عبر المشاورات الودية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي مجددا دعم بلاده للتسوية السلمية لقضية بحر الصين الجنوبي من خلال المشاورات الودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة بين الصين وبروناي، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتجارة داتو سيري بادوكا حاجي في العاصمة (بكين).

وقال وانج إن موقف بلاده ثابت بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، حيث تؤيد الصين التسوية السلمية للقضية من خلال المشاورات الودية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيرا إلى الاستعداد للمضي قدما في المشاورات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي كما هو مقرر لإدارة النزاعات بشكل فعال وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد وانج بصداقة الصين القائمة على حسن الجوار مع دول آسيان، مشددا على أن سياسة بلاده نحو آسيان ستظل دون تغيير بغض النظر عن التغيرات الخارجية.

وأضاف وانج أن الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة مفيد لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وكذلك التبادلات الشعبية، لافتا إلى أن الجانبين سيوسعان التعاون المفيد المتبادل في عشرة مجالات، من بينها: الاقتصاد والتجارة البحرية والطاقة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة في بروناي داتو سيري بادوكا حاجي، إن العلاقات مع الصين نموذج للاحترام والمنفعة المتبادلتين والنتائج المربحة للجانبين، معربا عن استعداد بلاده للتعاون والتواصل بشكل أكبر مع الصين في مختلف الجوانب لاسيما قضية بحر الصين الجنوبي.

وتهدف مدونة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي إلى حماية السلام والاستقرار في المنطقة.