محللون: أسهم شركات جنوب شرق آسيا تفقد بريقها في بورصة هونج كونج

يتوقع المحللون تراجع وتيرة عمليات الطرح العام الأولي لأسهم شركات جنوب شرق آسيا في بورصة هونج كونج، حيث يواصل المستثمرون في الجزيرة الإحجام عن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن قيمة الطرح العام الأولي للشركات من دول جنوب شرق آسيا في بورصة هونج كونج، قليلة بشكل عام.

ويقدر متوسط قيمة الطرح الأولي العام الماضي بحوالي 15.3 مليون دولار للشركة، وكان أكبر طرح في العام الماضي لشركات جنوب شرق آسيا من نصيب شركة متاجر الأثاث السنغافورية "ديزاين كابيتال ليمتد"، والذي بلغت قيمته 19 مليون دولار.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن خسائر سهم الشركة السنغافورية منذ بدء تداوله في بورصة هونج كونج كبيرة للغاية، حيث يقل سعر السهم حاليا بنسبة 61.7 % عن سعر الطرح، في حين يجري تداول أسهم 14 شركة من جنوب شرق آسيا تم تسجيلها في بورصة هونج كونج العام الماضي بأقل من متوسط سعر الطرح بنسبة 35.9 %.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى تركيز استثماراتهم في أسهم الشركات الأكبر، بعد التراجع الكبير لأسهم الشركات الصغيرة على خلفية تعاملات المستثمرين بنظام البيع على المكشوف.

وأدت هذه التعاملات خلال نوفمبر الماضي إلى تراجع سعر سهم شركة "كاسين إنترناشيونال هولدنجز" الصينية لصناعة الأثاث بأكثر من 90% في يوم واحد.

وفي الوقت ذاته، فإن أداء مؤشر "إم.إس.سي.آي هونج كونج" لأسهم الشركات الصغيرة، ظل أقل من أداء مؤشر الشركات الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أن اتساع الفجوة بين القيمة السوقية للشركات ذات رأس المال القليل والشركات ذات رأس المال الكبير يعد مؤشرا إضافيا على تراجع اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات الأصغر.