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يكشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أسرار الحضارة المصرية، وآخر الاكتشافات الأثرية، إلى جانب مناقشة أعماله، غدًا الخميس، على هامش الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحاوره في الندوة، الدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، وتدير المناقشة نشوى الحوفي، مدير النشر في نهضة مصر.

وتعقد الندوة، تحت عنوان "أسرار الحضارة المصرية"، في قاعة "كاتب وكتاب" في منطقة "بلازا 2" أرض المعارض الجديدة، الساعة الثانية ظهرًا يوم 23 يناير 2020.

الجدير بالذكر أن معرض الكتاب، سيشهد إطلاق كتابين جديدين لدكتور زاهي حواس هما: "توت عنخ آمون.. رحلة الفرعون الذهبي"، و"أهرامات مصر الجزء الرابع أبو رواش الجيزة".