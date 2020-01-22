بعد انتتشار فيروس كورونا القاتل، خلال الأيام القليلة الماضية بالصين، وتسببه في إصابة المئات، ووفاة 6 حالات صينية حتى الآن، سادت حالة من القلق في أنحاء العالم، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية التي شق الفيروس طريقه إليها بالفعل.



ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أكدت السلطات الأمريكية عن انتقال فيروس كورونا القاتل، وهو فيروس غامض يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، إلى ولاية واشنطن.



وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من وجود حالات بالفعل في اليابان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، فإن حقيقة أن الفيروس عبر إلى أمريكا الشمالية، يعد خبرًا سيئًا بالنسبة للجهد العالمي المبذول لمنع الوباء.



وشددت على أن انتقال المرض يعد أمرًا مقلقًا للغاية، خاصة أن الحكومة الصينية تفحص المسافرين عبر الرحلات الجوية المغادرة من منطقة ووهان، التي نشأ فيها الفيروس بين المرضى، خاصة الذين يزرون سوق الحيوانات الحية والأسماك هناك.



وأوضحت أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تخطط لبدء فحص المسافرين على متن الرحلات الجوية القادمة من الصين، فضلًا عن اتخاذ تدابير أقوى لمواجهة انتقال المرض.



ولم يستطع العلماء الأمريكيين الوصول لتفاصيل أكثر عن الفيروس حتى الآن، لذا قال ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "لا يزال هناك المزيد من الأسئلة التي لا نعرف الإجابات عنها، على سبيل المثال، ما هو المصدر؟ لا نعرف بالضبط، فبالرغم من معرفة الموقع، الذي هو على الأرجح سوق الحيوانات الحية، لكننا لا نعرف الحيوان المعين".



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق على انتقال الفيروس إلى بلاده، مطمئنًا المواطنين باستعداد حكومته جيدًا لمواجهة الفيروس الجديد الذي يصيب الرئتين.



وقال ترامب في مقابلته مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حكومته تسيطر على المرض بشكل تام، موضحًا أن حالة إصابة واحدة التي ظهرت حتى الآن.



وأكد، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي السنوي بسويسرا، أن الشخص الوحيد المصاب قدم لأمريكا من الصين، مؤكدًا أنه يتبنى البيانات الصادرة عن الحكومة الصينية، والتي تؤكد مقتل 9 حالات فقط بفيروس كورونا.