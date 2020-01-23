مسئولون بالبنتاجون: واشنطن قد تنشر أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» في العراق

كشف مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) النقاب، اليوم/الأربعاء/، عن احتمال قيام واشنطن بنشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في العراق ردًا على قيام إيران بقصف قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتمركز فيهما قوات أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز / الإخبارية الأمريكية أن مسئولي البنتاجون أوضحوا أنه بات من المحتمل الآن أن تنشر الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي / باتريوت/ في العراق بعد هذه الاعتداءات الإيرانية والتي وقعت في الحادي عشر من يناير الجاري وأدت إلى حدوث إصابات بين القوات الأمريكية استلزمت نقلهم إلى مركز طبي بألمانيا للعلاج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض عقوبات ضد العراق في حالة استمرار حكومته في تنفيذ خطته بطرد القوات الأمريكية التي يقدر عددها بخمسة آلاف جندي من أراضيه، كما لم يستبعد اليوم في تصريحات على هامش منتدى دافوس بسويسرا إمكانية فرض هذه العقوبات ضد العراق.