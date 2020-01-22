 رئيسا تيار الحكمة الوطني ومجلس النواب العراقي يناقشان ملف الحكومة الانتقالية القادمة - بوابة الشروق
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رئيسا تيار الحكمة الوطني ومجلس النواب العراقي يناقشان ملف الحكومة الانتقالية القادمة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:56 م

بحث رئيسا تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، ومجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تطورات المشهد العراقي والإقليمي وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة و الشأن البرلماني.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على الإسراع باختيار رئيس للحكومة الانتقالية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والمقبولية الشعبية وضرورة الانتهاء من حالة تصريف الأعمال ذات الصلاحيات المنقوصة، والأخذ بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا للخروج من الأزمة الحالية".

وشدد الجانبان، على دور البرلمان ومسؤولية القوى السياسية تجاه تعزيز وحدة القرار الوطني وحفظ سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والنأي بها عن الصراعات الإقليمية والدولية.

كما ناقشا استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية لتتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من بدء التحضير للانتخابات المبكرة بأسرع وقت ممكن.

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