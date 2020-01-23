لوفتهانزا تدرس طرح أسهم شركة صيانة الطائرات التابعة لها في البورصة

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الطيران الألمانية لوفتهانزا تدرس فصل وحدة صيانة الطائرات التابعة لها وتحويلها إلى شركة مستقلة وطرح أسهمها في البورصة لتمويل توسعات وحدة الصيانة والمساعدة في تعزيز القيمة السوقية للمجموعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المجموعة تدرس أيضا الفصل الجزئي لوحدة "تيكنك" لصيانة الطائرات وتمليكها لمساهميها، رغم أن خيار الطرح العام الأولي لحصة من أسهم الوحدة يظل هو الاحتمال الأقوى، مضيفة أن دراسة الخيارات المطروحة مازالت في مرحلة أولية ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن مصير "تيكنك".

يذكر أن طرح حصة صغيرة من أسهم تيكنك في البورصة سيساعد في توفير التمويل المطلوب لمشروع رقمنة الشركة أو الاستحواذ على شركات أخرى.

وتعتبر تيكنك إحدى أكبر شركات صيانة الطائرات في العالم، وسيؤدي فصلها إلى تبني مجموعة لوفتهانزا هيكل جديد لشركة قابضة تضمن قدرا أكبر من الاستقلال للشركات والقطاعات المختلفة التابعة لمجموعة لوفتهانزا.

ووفقا لتقييم جورج فيرجسون المحلل في وحدة بلومبرج إنتيليجانس فإن القيمة الاستثمارية لوحدة تيكنك تبلغ 5ر7 مليار يورو (3ر8 مليار دولار)، وهو ما يزيد على القيمة السوقية لشركة الطيران لوفتهانزا المقدرة بحوالي 9ر6 مليار يورو.

وصلت إيرادت وحدة صيانة الطائرات إلى 15ر5 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بما في ذلك الأنشطة الداخلية، في حين وصلت أرباحها خلال الفترة نفسها بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 371 مليون يورو.