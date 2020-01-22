أعلنت شركة "هوندا موتور"، الثلاثاء، أنها ستسترجع 4ر2 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في الوسائد الهوائية.

ويتمثل العيب في الوسائد التي أنتجتها شركة "تاكاتا" التي أشهرت إفلاسها، في إمكانية تسرب الهواء والرطوبة في الوسادة الهوائية، وإمكانية أن تتناثر شظايا معدنية مع امتلائها بالهواء في حال وقوع حوادث، بشكل يمثل خطرا على السائق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هوندا في بيان إنها على دراية بهذا العيب وإن مثل هذا الخلل حدث في سيارة من طراز هوندا سيفيك من إنتاج عام 1997 في 2012 بولاية تكساس.

وأضافت هوندا أن قطع الغيار المطلوبة لإصلاح ذلك العيب غير متوافرة حاليا وسيستغرق الأمر قرابة عام لإصلاحه.