تخصيص 5 أماكن لمحافظة الوادي الجديد للمشاركة في «اعرف بلدك» بالأقصر وأسوان

وافقت اللجنة التنسيقية لبرنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، اليوم، على تخصيص عدد 5 أماكن لمحافظة الوادي الجديد للمشاركة في أفواج برنامج "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان بواقع 4 أفواج مع إعفاء المشتركين من رسوم الاشتراك.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الفوج الأول سيبدأ من 24 حتى 31 يناير الجاري، والثاني من 31 حتى 7 فبراير المقبل، والثالث والرابع تباعا حتى 6 مارس المقبل بواقع 5 مشتركين بكل فوج، وسيكون الاختيار من المتميزين الذين حصلوا على إحدى دورات أكاديمية ناصر العسكرية التي تمت ضمن فعاليات برامج أهل مصر، وكذلك الأفضل في المستوى الثقافي والتعليمي، ويكون السن من 18سنة حتى 35 سنة.

وأكد أن ذلك يأتي نتيجة للتنسيق المستمر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإدراج أبناء المحافظة في مختلف البرامج التي تنظمها الوزارة.