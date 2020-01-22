المصري يفوز على مياه الدقهلية وديا استعدادا لمباراة نواذيبو بالكونفيدرالية

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره فريق مياه الدقهلية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بورسعيد، وأدارها خالد منسى، بمعاونة كلًا من محمد شفيق ومحمد سعيد.

استغل الجهاز الفنى للمصري بقيادة ايهاب جلال، المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه حيث دفع بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين بهدف تجهيز جميع اللاعبين لمباراته بالجولة الخامسة من الكونفيدرالية والتى تجمعه بفريق نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها الأحد ٢٦ من يناير الجاري على ستاد الإسكندرية.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف رغم السيطرة الكاملة من جانب فريق المصرى حيث أهدر لاعبوه عدد كبير من الأهداف نتيجة التسرع وسوء الحظ خاصة كرة محمد جابر التى ارتطمت بالقائم الأيمن لفريق مياه الدقهلية الذى ظهر لاعبوه بمستوى طيب تحت قيادة مديرهم الفنى ايهاب غنيم.

وفي الشوط الثانى كثف فريق المصرى من هجماته ونجح محمود وادي في افتتاح أهداف اللقاء في الدقيقة ٦٨ من تمريرة حسين رجب قبل أن يحرز اسلام عطية الهدف الثاني من تسديده قوية فى الدقيقة ٧٤ وفي الدقائق الأخيرة يواصل المصري ضغطه وينجح كريم العراقي فى اختتام أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الثالث فى الدقيقة ٨٦ لتنتهى المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف دون رد.

مثل المصري كلًا من: أحمد عبد الفتاح، مصطفى طيارة، خالد مصطفى ، أحمد شوشة، بهاء مجدي، حسن علي، فريد شوقي، محمد جابر، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أوستين أموتو.

وفى الشوط الثانى دفع ايهاب جلال بتشكيل مكون من: "أحمد مسعود، كريم العراقي، حجاج عويس، سعيدو سيمبوري، عمر كمال، عمرو موسى، اسلام عطية، حسين رجب، شيخ موكورو، أحمد عادل "ميسى "، محمود وادي".