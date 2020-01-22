لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية تعقد أولى اجتماعتها بعد غد

أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، تشكيل لجنة وزارية مصغرة لإعداد البيان الوزاري للحكومة، على أن تعقد أولى اجتماعاتها بعد غد الجمعة بمقر السراي الحكومي.

ويترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة حسان دياب، إلى جانب عضوية 11 وزيرا هم كل من: نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع، ووزراء المالية، والخارجية، والعدل، والاقتصاد والتجارة، والبيئة والتنمية الإدارية، والإعلام، والشباب والرياضة، والاتصالات، والصناعة، والشئون الاجتماعية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المصغرة فور الانتهاء من إعداد مشروع البيان الوزاري للحكومة، بعرضه على مجلس الوزراء مجتمعا لاعتماده وإقراره.

ويُقدم البيان الوزاري للحكومة إلى مجلس النواب، متضمنا خطط واستراتيجيات عمل الحكومة الجديدة، وذلك في سبيل نيل الحكومة لثقة المجلس النيابي حتى يتسنى للحكومة أن تباشر عملها بصورة رسمية.

ومن المرجح أن ينصب تركيز البيان الوزاري على الشق المالي والاقتصادي، في ضوء ما يشهده لبنان من تدهور شديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، وما يرتبه ذلك من انعكاسات سلبية تتمثل في التراجع الكبير للأحوال المعيشية والمجتمعية في البلاد.