انطلقت المحاكمة الفعلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في مجلس الشيوخ الأمريكي، للنظر في لائحة الاتهامات الموجهة ضده من الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.

كانت إجراءات محاكمة ترامب الرسمية قد انطلقت يوم الخميس، في مجلس الشيوخ، الذي تسلم لائحة الاتهامات ضد ترامب من مجلس النواب، ذي الأغلبية البرلمانية، وتدور اللائحة حول إساءة الرئيس استخدام السلطات من خلال منصبه، بالإضافة لعرقلته تحقيقات الكونجرس في ملف أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الشروق" أبرز المعلومات عن القاضي "جون روبرتس"، الذي يرأس محاكمة ترامب.

1- ولد في 27 يناير 1955، وتزوج في عام 1996، ولديه طفلين.

2- هو الرئيس الـ17 للمحكمة العليا الأمريكية.

3- نشأ في شمال غرب ولاية إنديانا، وتلقى تعليمه في مدرسة خاصة ثرية.

4- منذ سن مبكر، برز كأذكى طفل في الفصل.

5- التحق بكلية هارفارد للحقوق، وحصل على دكتوراه في القانون، وبكالوريوس في الفنون.

6- شغل منصب كاتب قانوني للقاضي المشهور هنري فريندلي، ويعرف بأنه صاحب فلسفة قضائية محافظة.

7- شغل منصبا في مكتب النائب العام.

8- عمل في وزارة العدل ومكتب مستشار البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، ريجان، ثم إدارة جورج دبليو بوش.

9- أمضى 14 عامًا في عمله القانوني الخاص.

10- تم تعيينه قاضيا في محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا بأمر رئاسي في عام 2003.

11- تم ترشيحه قاضيا مساعدا للمحكمة العليا في عام 2005.

12- تقلد منصب رئيس المحكمة العليا في عام 2005 بترشيح من الرئيس جورج دبليو بوش، بعد وفاة رئيس المحكمة العليا السابق.