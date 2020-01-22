رئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد: مصر عقبتنا الوحيدة لانتزاع بطولة أمم إفريقيا

قال مراد المستيري رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد قبل مواجهة منتخب تونس أمام نظيره الجزائري في ختام مباريات المجموعة الثانية لدور الثمانية لبطولة الأمم الافريقية أن منتخب بلاده سيفوز علي منتخب الجزائر الذي حصل علي خدمات مدرب تونس السابق لقيادة محاربو الصحراء في مباراة اليوم مشيرا إلي أن منتخب مصر هو العقبة الوحيدة أمام نسور قرطاج لإنتزاع لقب بطولة افريقيا من ملعب رادس.

واعترف المستيري خلال لقاء أجراه مع القناة الوطنية التونسية أن أداء منتخب الفراعنة يتطور من مباراة لأخري ويتميز لاعبوه بالخبرة والتخطيط الجيد في إنهاء الهجمات لكن لدي لاعبينا القدرة في مواجهة قدرات الفراعنة.

وأشار رئيس اتحاد كرة اليد التونسي إلي أن سلاح الجمهور بالتواجد في ملعب رادس في المباراة النهائية سيكون اللاعب رقم واحد للفوز علي المنتخب المصري في ملعب رادس والتأهل إلي أولمبياد طوكيو.